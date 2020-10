Para fines de ese año, Mike Tyson ya era campeón del mundo de los pesos pesados y su nombre comenzaba a figurar en todos lados, pero Michael Jackson no le reconoció en un encuentro que tuvieron.

“Creo que fue en un concierto en Cleveland, cuando conocí a Michael. Yo estaba con Don King aquella noche. En esos instantes era campeón indiscutible y entonces Michael Jackson vino hacia nosotros y Don le hizo el signo de la paz. Michael lo imitó y ofreció a Don también el signo de la paz; entonces, yo repetí el gesto y Michael bajó la mano. Yo pensé: ‘¿A qué juega? No debió verme...’. No creía que pudiera estar jugando conmigo porque yo era el jodido campeón.

“Don y yo fuimos al backstage mientras Michael firmaba unos autógrafos. En un momento, MJ fue hacia Don y habló con él, pero no conmigo. Michael se marchó y yo me aproximé. Entonces, me dijo: ‘¿No te conozco de alguna parte?’. Eso golpeó mi ego, lo rompió. Yo contesté: ‘No, solo soy un fan, es un placer conocerlo, señor’. Y él se metió en un coche", concluyó la divertida anécdota.