Kaepernick y LeBron tras los pasos de Muhammad Ali

"Ningún vietnamita me llamó negro, como lo hicieron en este país" , señaló Ali cuando se negó a acudir a la guerra en la que estaba involucrado Estados Unidos . The greatest se ganó entonces el encono de una nación por negarse a ir a "matar a mujeres y a niños" en otra.

Evidentemente el castigo que pagó fue muy alto porque no solamente se fue a prisión, sino que además perdió su campeonato mundial de los pesos pesados.

Varias décadas después, cinco para ser precisos, los deportistas de raza negra han seguido su legado y algunos de ellos no tienen temor hablar en una nación en la que evidentemente han sido discriminados.

La muerte de George Floyd , quien fue brutalmente asesinado por el policía Derek Chauvin , ha despertado la furia pero también ha conseguido la unidad entre varios deportistas que están dispuestos a ponerse como ejemplo para que no vuelvan a suceder abusos. LeBron James y Colin Kaepernick han sido dos de las estrellas que han levantado con más fuerza la voz.

Kaepernick tiene a sus espaldas las protestas q ue previamente había hecho en el 2016 cuando se hincó durante el himno de Estados Unidos como un reclamo al racismo que viven los afroamericanos. Ello le valió duras críticas, entre ellas la del presidente Donald Trump, aunque también un fuerte apoyo que llevaron a que su jersey fuera, en su momento, el más vendido del equipo. Lamentablemente desde aquel acto su carrera se vino abajo y no volvió a tener los reflectores en los San Francisco 49ers . Múltiples jugadores siguieron sus pasos.

LeBron y Kaepernick han coincidido en criticar fuertemente lo cometido Derek Chauvin, policía que le arrebató la vida a George Floyd, quien en sus años de preparatoria practicó futbol americano y basquetbol. Ellos no han sido los únicos en protestar, una de las declaraciones más duras las ha dado Stephen Jackson quién conoció en su juventud a Floyd. “Haré lo que pueda hacer, no puedo dejar pasar esto, a ustedes no les va a molestar hasta que les pase”, declaró el exjugador de la NBA tras enterarse de la muerte de su amigo.