"La verdad que estoy en shock porque no sé qué pasó, estuve dos meses entrenando, di el peso, cumplo con todo lo que me dijo la Comisión, me subo al ring, veo a todo el público y se me hace una falta de respeto porque pagan un boleto. Siempre cumpli mis compromisos y aquí estoy arriba del ring, si el Chino (Misael Rodríguez) se fue, no es mi culpa, no sé qué decir, estoy en shock".