Julio César Chávez Jr. Julio César Chávez Jr. revela cantidad que ganó por pelea con Canelo Álvarez Los dos mexicanos se enfrentaron en mayo de 2017 en Las Vegas.

Video Julio César Chávez Jr. revela cuánto ganó en pelea con Canelo y en qué lo gastó

Julio César Chávez Jr. reveló cuál ha sido la pelea más lucrativa de su extensa carrera en el boxeo de cara a su próxima pelea en México.

Chávez Jr. dio a conocer que su pelea con su compatriota Saúl 'Canelo' Álvarez le ha generado, hasta el momento, el mayor pago desde que se calzó los guantes.

PUBLICIDAD

"(La pelea con) Canelo. Ya me los gasté, me pagaron 6 millones garantizados y me dieron otros 6 millones de PPV, o sea gané 12 millones", reveló para Los Reyes Podcast.

Pese a los millones que se embolsó, Chávez Jr. detalló que la ganancia neta fue poco más de la mitad del total por tema de impuestos y el pago a su mánager.

"Pero me quitan el 15% el mánager y el 33% de impuestos, me quedaron como 7 millones".

El excampeón mundial del CMB agregó que los 12 millones formaron parte de un contrato más grande con el promotor estelar Al Haymond.

"Yo firmé con Al Haymond y me pagó muy bien, hice un contrato de seis peleas, cuatro años, por 45 millones de dólares, eso fue junto con lo de Canelo".

Chávez Jr. y Canelo Álvarez se enfrentaron en mayo de 2017 en la T-Mobile Arena, Las Vegas, Nevada. El resultado fue una contundente decisión unánime para Canelo y la contienda provocó muchas críticas.

Sin embargo, hasta el día de hoy, la Canelo vs. Chávez continúa siendo la pelea de boxeo más lucrativa entre mexicanos.