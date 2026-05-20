Julio César Chávez Detienen a Omar Chávez en Culiacán y lo trasladan al penal de Aguaruto Por el momento no se han ofrecido más detalles de la razón por la que Chávez Carrasco fue detenido y trasladado al penal.

Por: José Moreno Síguenos en Google

Video Última hora: Detienen a hijo de Julio César Chávez en Culiacán

Omar Chávez, hijo de la leyenda del boxeo mexicano Julio César Chávez, fue detenido este miércoles 20 de mayo mientras circulaba sobre la carretera Culiacán-Navolato.

De acuerdo con el Registro Federal de Detenciones, el también boxeador profesional fue aprehendido por la mañana en Culiacán, sin que hasta el momento se hayan ofrecido más detalles sobre el motivo de la detención.

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¿Dónde se encuentra Omar Chávez tras su detención?

También se precisó que Omar Chávez ya se encuentra recluido en el Penal de Aguaruto, en Culiacán. La Secretaría de Seguridad Pública Estatal de Sinaloa confirmó la detención de Omar Chávez Carrasco.

De acuerdo con el comunicado, las autoridades describieron a Omar Chávez como una persona del sexo masculino de un metro con 80 centímetros de estatura, tez morena clara, cabello corto castaño, complexión delgada y ojos cafés.

Al momento de su detención, vestía camisa azul de manga larga con botones, pantalón de mezclilla y tenis negros.

No es la primera vez que los Chávez se meten en problemas

Esta no es la primera vez que los hijos de Julio César Chávez se ven inmiscuidos en problemas legales. El año pasado, Julio César Chávez Jr., hermano de Omar, fue detenido por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y deportado a México tras informarse que su visa de turista había expirado.