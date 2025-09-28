    Boxeo

    Joselito, un ‘huracán’ en Chetumal al noquear a Aniel Viamontes

    Buenos combates ofrecieron los mexicanos Joselito Velázquez y Celex Castro al salir victoriosos en sus respectivas peleas en Box Televisa.

    Video Resumen | 'Huracán' Velázquez impacta en Chetumal y noquea en Box Televisa

    Joselito Velázquez confirmó esta noche que merece una oportunidad a cinturón de los moscas al noquear en cuatro asaltos a Aniel ‘Finito’ Viamontes, quien olvidó sus blasones en Miami, ciudad donde reside.

    Desde el primer asalto Joselito Velázquez comenzó a imponer condiciones con fuertes golpes y castigando a Aniel Viamontes. La experiencia del mexicano fue evidente arriba del ring, al grado de mandarlo a la lona, pero la campana lo salvó.

    Para el segundo, la película no cambio con castigo constante a Viamontes, Joselito sacó a relucir su sobrenombre fue un ‘Huracán’ arriba del ring, un huracán categoría 5, que arrasó con su rival.

    El castigo de Joselito sobre Aniel era evidente en el rostro y cuerpo del rival, en el tercer asalto visitó de nuevo la lona y tras la cuenta de protección siguió el combate unos minutos más, porque el cuarto fue el definitivo con potente gancho de zurda, fulminante para el Finito Viamontes.

    Triunfo por decisión unánime a favor de Celex Castro

    Los mejores momentos boxísticos los mostró el nacido en Cancún, Celex Castro, en contra de Arturo Bam Bam Hernández y al final las tarjetas favorecieron de forma unánime al local, en el combate preliminar de Box Televisa desde Chetumal, Quintana Roo.

    El inicio del enfrentamiento fue lento, la balanza comenzó a inclinarse a partir del tercer asalto a favor de Celex conectado mejores golpes y castigando al Bam Bam Hernández. El de Cancún siguió con la misma dosis.

    Para el quinto asalto, el rostro de Arturo Hernández ya reflejaba los impactos de Celex, aunque al sonar de la campana el Bam Bam se llevó la mejor puntuación en las tarjetas. Combate parejo, al momento.

    Por algunos rounds, Arturo Hernández fue mejor que Celex Castro, pero no fue suficiente para convencer a los tres jueces que vieron ganar al de Cancún, para mantener su marca invicta.

    Video Resumen | Celex Castro gana por decisión unánime a Arturo Hernández

