Camacho Jr. lanza advertencia a JC Chávez: "No tendré piedad"

El próximo 19 de junio en el Estadio Jalisco , Julio César Chávez se despedirá del ring al enfrentar en duelo de exhibición a Héctor Camacho Jr. , quien advirtió que vengará a su padre, 'Macho' Camacho , y no tendrá piedad ante la leyenda mexicana.

"Será un honor ser el último oponente de Julio César Chávez, pero voy a buscar mi venganza. Para demostrar que no solo soy hijo del Macho Camacho, soy Héctor Camacho Jr.

"Después de la pelea Chávez va a decir, 'wow, el chico sí es bueno'. Yo estoy pidiendo respeto, así de sencillo . Si tengo que sacarlo del ring, lo haré, ¿por qué no? Él no tuvo pena de hacerlo con mi papá. Le pegó por todos lados, arriba, al cuerpo, abajo, le hinchó los ojos y no sintió pena, yo tampoco la tendré", sentenció Héctor Camacho Jr. en entrevista con Lester Silva de TUDN.