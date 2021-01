"Me siento muy orgulloso y sí sueñas con llegar a lo más alto cuando empiezas a trabajar en el boxeo. Yo empecé hace casi 19 años de lleno como entrenador. Inicié con el ‘Chololo’ (Larios), con el ‘Chatito’ (Jáuregi), que fueron campeones mundiales, imaginaba ser alguien en el boxeo, ser alguien en el deporte.

"Ahora que ya me empieza a reconocer la gente, los entrenadores, boxeadores, la prensa, me da mucho orgullo y me motiva, es como un sueño haber sido nombrado entrenador del año en para mí es todo".