    Green Bay Packers

    Crawford presume dotes musicales al son de banda mexicana en partido de NFL

    El campeón unificado ya había mostrado semanas antes su talento para bailar merengue.

    Por:
    Juan Regis.
    Video ¡Crawford, hermano, ya eres mexicano! ‘Bud’ se luce al ritmo de banda

    Terence Crawford, exrival de Canelo Álvarez, no deja de sorprender a sus fanáticos latinoamericanos y ahora demostró su talento en la tarola al ritmo de banda mexicana antes del partido de los Packers de la Semana 7 de NFL.

    El campeón unificado de las 168 libras sigue viviendo el sueño tras su histórica y contundente victoria sobre Canelo en Las Vegas en septiembre pasado y fue invitado al juego en el que Green Bay se impuso 23-27 a los Arizona Cardinals.

    PUBLICIDAD

    En un video publicado por el productor Javier 'El Tamarindo', Crawford aparece improvisando con la tarola mientras el grupo musical mexicano entona una de las canciones más conocidos en el género de banda.

    Crawford no dejó pasar la oportunidad de personalizar su jersey de los Packers con el número 42-0, que representa su pulcro e invicto récord en el boxeo profesional, donde es el único pugilista que ha conquistado todos los cinturones en tres divisiones distintas.

    Días después de su triunfo sobre Canelo, Crawford sorprendió a sus seguidores luego de darse a conocer un video donde el campeón aparece bailando al ritmo de merengue.

    El campeón oriundo de Omaha, Nebraska, también tuvo el honor de acompañar en el túnel al equipo de futbol americano universitario de dicho estado en el arranque del partido.

    Más sobre Terence Crawford

    1 min
    Crawford detenido a punta de pistola por policía en su cumpleaños

    Crawford detenido a punta de pistola por policía en su cumpleaños

    1 min
    El mensaje de Crawford para Canelo en entrada épica con equipo de Nebraska

    El mensaje de Crawford para Canelo en entrada épica con equipo de Nebraska

    1 min
    Terence Crawford festeja triunfo ante Canelo sacando los prohibidos

    Terence Crawford festeja triunfo ante Canelo sacando los prohibidos

    1 min
    Crawford devuelve todos los cinturones a Canelo tras la pelea

    Crawford devuelve todos los cinturones a Canelo tras la pelea

    1:17
    Canelo habla frente a todo el estadio tras perder y se hace viral en segundos

    Canelo habla frente a todo el estadio tras perder y se hace viral en segundos

    Relacionados:
    Green Bay PackersBoxeoNFL

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    De viaje con los Derbez
    Gratis
    Tomy Zombie
    Gratis
    Tráiler: Mirreyes vs Godínez: Las Vegas
    Tráiler: La Trevi sin filtro
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX
    PUBLICIDAD