Video ¡Crawford, hermano, ya eres mexicano! ‘Bud’ se luce al ritmo de banda

Terence Crawford, exrival de Canelo Álvarez, no deja de sorprender a sus fanáticos latinoamericanos y ahora demostró su talento en la tarola al ritmo de banda mexicana antes del partido de los Packers de la Semana 7 de NFL.

El campeón unificado de las 168 libras sigue viviendo el sueño tras su histórica y contundente victoria sobre Canelo en Las Vegas en septiembre pasado y fue invitado al juego en el que Green Bay se impuso 23-27 a los Arizona Cardinals.

En un video publicado por el productor Javier 'El Tamarindo', Crawford aparece improvisando con la tarola mientras el grupo musical mexicano entona una de las canciones más conocidos en el género de banda.

Crawford no dejó pasar la oportunidad de personalizar su jersey de los Packers con el número 42-0, que representa su pulcro e invicto récord en el boxeo profesional, donde es el único pugilista que ha conquistado todos los cinturones en tres divisiones distintas.

Días después de su triunfo sobre Canelo, Crawford sorprendió a sus seguidores luego de darse a conocer un video donde el campeón aparece bailando al ritmo de merengue.