Resultados Semana 7 de NFL: Eagles, Chiefs y Patriots logran victorias

La Semana 7 de la NFL continuó este domingo con buenas victoria de los Phildelphia Eagles, Kansas City Chiefs y los New England Pariots, tres equipos que han tenido éxito en la última década.

Esta nueva semana inició con el partido de Jueves en la Noche con la agónica victoria de los Cicinnati Bengals por 33-31v sobre los Pittsburgh Steelers.

Además, a primera hora este domingo, Los Angeles Rams derrotaron en Londres a los Jacksonville Jaguars.

Resultados de la Semana 7 de la NFL:

Los Angeles Rams 35-7 Jacksonville Jaguars

Matthew Stafford tuvo una brillante actuación en el estadio de Wembley, pero se preguntaba, pues el mariscal de campo de Los Angeles Rams lanzó cinco pases de touchdown en la victoria sobre los Jacksonville Jaguars en Londres. Es la primera vez que lesto sucede en un partido internacional de la NFL. Ahora Stafford y los Rams regresan a casa con un récord de 5-2, su mejor comienzo desde la temporada en la que ganaron el Super Bowl en 2021. La última vez que lanzó cinco touchdowns fue en un partido en el Día de Acción de Gracias de 2015, en la victoria de Detroit por 45-14 sobre los Eagles.

New Orleans Saints 14-26 Chicago Bears

La defensa de Dennis Allen dominó a su exequipo, y los Chicago Bears vencieron a los New Orleans Saints para lograr su cuarta victoria consecutiva. Los Bears forzaron cuatro pérdidas de balón y capturaron a Spencer Rattler cuatro veces. Montez Sweat marcó la pauta con una captura de balón al inicio del partido que culminó en un gol de campo. Nahshon Wright preparó el primer touchdown del partido con una larga devolución de intercepción, y los Bears (4-2) se sobrepusieron a una actuación irregular de Caleb Williams para igualar su mejor racha desde 2018 cuando cerró la temporada regular con cuatro victorias consecutivas.

Miami Dolphins 6-31Clevelnad Browns

Quinshon Judkins anotó tres touchdowns y los Cleveland Browns rompieron una racha de tres derrotas consecutivas con una clara victoria sobre los Miami Dolphins el domingo. Judkins, la selección global número 36 en el draft de abril, tuvo 84 yardas terrestres en 25 acarreos. Es el primer corredor de los Browns con tres anotaciones terrestres en un juego desde Nick Chubb en 2022. El esquinero Tyson Campbell, adquirido de los Jacksonville Jaguars el 9 de octubre, devolvió una intercepción para touchdown en la primera jugada de la segunda mitad cuando los Browns (2-5) superaron la barrera de los 17 puntos por primera vez en 12 juegos.

Las Vegas Raiders 0-31 Kansas City Chiefs

Los Kansas City Chiefs nunca miraron atrás en un triunfo arrollador ante Las Vegas Raiders: es su victoria más desequilibrada sobre los Raiders en las 133 veces que los dos equipos se han enfrentado. Rashee Rice terminó con dos de los tres lanzamientos de touchdown de Mahomes y siete recepciones en total. Travis Kelce tuvo 54 yardas recibiendo. Marquise Brown tuvo su tercera atrapada de touchdown en dos juegos. Y nueve jugadores diferentes lograron una recepción para Kansas City esta tarde.

Philadelphia Eagles 28-22 Minnesota Vikings

Jalen Hurts dio una sacudida a su rezagada ofensiva al lanzar para 326 yardas y tres touchdowns, Jalyx Hunt devolvió una intercepción para anotar, y los Philadelphia Eagles se recuperaron de derrotas consecutivas para vencer a los Minnesota Vikings. Hurts acertó 19 de 23 en el resurgimiento del ataque aéreo que ayudó a los Eagles (5-2) a ganar el Super Bowl la temporada pasada, golpeando a A.J. Brown para dos touchdowns y DeVonta Smith para 183 yardas en recepción, la mayor cantidad de su carrera, que incluyó una anotación de 79 yardas.

Carolina Panthers 13-6 New York Jets

Los Carolina Panthers tienen por primera vez una racha de tres victorias consecutivas con Bryce Young como su mariscal de campo titular. Ahora tendrán que ver si Young está lo suficientemente sano como para jugar cuatro partidos seguidos. Young lanzó un pase de touchdown antes de irse con una lesión en el tobillo, Jaycee Horn tuvo dos intercepciones de Tyrod Taylor después de que Nueva York enviara a la banca a Justin Fields y los Panthers vencieron a unos Jets 6 en partido de muy pocas emociones.

New England Patriots 31-13 Tennessee Titans