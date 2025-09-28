Video ¡A punta de pistola! Así detuvo la policía a Crawford en su cumpleaños

Terence Crawford pasó del cielo al infierno en menos de 24 horas cuando fue detenido a punta de pistola en la madrugada del domingo por la policía de la ciudad de Omaha, Nebraska.

En un video que circula en redes sociales tomado por uno de los acompañantes del flamante campeón mundial se aprecia cómo el boxeador sale de su vehículo con las manos levantadas ante las órdenes de un agente de policía que apunta su arma de fuego sin aparente razón para detenerlo.

El video está acompañado por el mensaje, "así es ser negro en Estados Unidos".

Y es que horas antes, Crawford había sido condecorado con las llaves de la ciudad donde nació, Omaha, y un desfile tras su hazaña en Las Vegas hace un par de semana cuando derrotó a Canelo Álvarez.

Tras darse a conocer el video, el Departamento de Policía de Omaha publicó un comunicando alegando en el que detalla que a la 1:30 de la mañana, hora local, detuvieron al vehículo por conducir imprudentemente.

El oficial se percató que había un arma de fuego a un costado del conductor, es decir, Crawford, y por eso apuntó su pistola y ordenó a este a bajar de su vehículo para salvaguardar la seguridad de ambos.

Tras una revisión, encontraron otra arma de fuego en posesión del equipo de seguridad privado de Crawford, pero se corroboró que todos tenían permisos para portarlas legalmente.