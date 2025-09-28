Crawford detenido a punta de pistola por policía en su cumpleaños
El boxeador había sido condecorado con las llaves de su ciudad natal de Omaha.
Terence Crawford pasó del cielo al infierno en menos de 24 horas cuando fue detenido a punta de pistola en la madrugada del domingo por la policía de la ciudad de Omaha, Nebraska.
En un video que circula en redes sociales tomado por uno de los acompañantes del flamante campeón mundial se aprecia cómo el boxeador sale de su vehículo con las manos levantadas ante las órdenes de un agente de policía que apunta su arma de fuego sin aparente razón para detenerlo.
El video está acompañado por el mensaje, "así es ser negro en Estados Unidos".
Y es que horas antes, Crawford había sido condecorado con las llaves de la ciudad donde nació, Omaha, y un desfile tras su hazaña en Las Vegas hace un par de semana cuando derrotó a Canelo Álvarez.
Tras darse a conocer el video, el Departamento de Policía de Omaha publicó un comunicando alegando en el que detalla que a la 1:30 de la mañana, hora local, detuvieron al vehículo por conducir imprudentemente.
El oficial se percató que había un arma de fuego a un costado del conductor, es decir, Crawford, y por eso apuntó su pistola y ordenó a este a bajar de su vehículo para salvaguardar la seguridad de ambos.
Tras una revisión, encontraron otra arma de fuego en posesión del equipo de seguridad privado de Crawford, pero se corroboró que todos tenían permisos para portarlas legalmente.
El boxeador fue liberado minutos después sin cargo alguno, pero el alcalde de la ciudad comentó que se iniciará un investigación ante las quejas de un supuesto caso de racismo.