    Boxeo

    Crawford detenido a punta de pistola por policía en su cumpleaños

    El boxeador había sido condecorado con las llaves de su ciudad natal de Omaha.

    Por:
    Juan Regis.
    Video ¡A punta de pistola! Así detuvo la policía a Crawford en su cumpleaños

    Terence Crawford pasó del cielo al infierno en menos de 24 horas cuando fue detenido a punta de pistola en la madrugada del domingo por la policía de la ciudad de Omaha, Nebraska.

    En un video que circula en redes sociales tomado por uno de los acompañantes del flamante campeón mundial se aprecia cómo el boxeador sale de su vehículo con las manos levantadas ante las órdenes de un agente de policía que apunta su arma de fuego sin aparente razón para detenerlo.

    PUBLICIDAD

    El video está acompañado por el mensaje, "así es ser negro en Estados Unidos".

    Y es que horas antes, Crawford había sido condecorado con las llaves de la ciudad donde nació, Omaha, y un desfile tras su hazaña en Las Vegas hace un par de semana cuando derrotó a Canelo Álvarez.

    Tras darse a conocer el video, el Departamento de Policía de Omaha publicó un comunicando alegando en el que detalla que a la 1:30 de la mañana, hora local, detuvieron al vehículo por conducir imprudentemente.

    El oficial se percató que había un arma de fuego a un costado del conductor, es decir, Crawford, y por eso apuntó su pistola y ordenó a este a bajar de su vehículo para salvaguardar la seguridad de ambos.

    Tras una revisión, encontraron otra arma de fuego en posesión del equipo de seguridad privado de Crawford, pero se corroboró que todos tenían permisos para portarlas legalmente.

    El boxeador fue liberado minutos después sin cargo alguno, pero el alcalde de la ciudad comentó que se iniciará un investigación ante las quejas de un supuesto caso de racismo.

    Más sobre Terence Crawford

    1 min
    El mensaje de Crawford para Canelo en entrada épica con equipo de Nebraska

    El mensaje de Crawford para Canelo en entrada épica con equipo de Nebraska

    1 min
    Terence Crawford festeja triunfo ante Canelo sacando los prohibidos

    Terence Crawford festeja triunfo ante Canelo sacando los prohibidos

    1 min
    Crawford devuelve todos los cinturones a Canelo tras la pelea

    Crawford devuelve todos los cinturones a Canelo tras la pelea

    1:17
    Canelo habla frente a todo el estadio tras perder y se hace viral en segundos

    Canelo habla frente a todo el estadio tras perder y se hace viral en segundos

    1 min
    Resumen Canelo vs. Crawford: Highlights y resultado de la pelea en Las Vegas

    Resumen Canelo vs. Crawford: Highlights y resultado de la pelea en Las Vegas

    Relacionados:
    Boxeo

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    De viaje con los Derbez
    Gratis
    Papás por Siempre
    Gratis
    PRI: Crónica del fin
    Gratis
    Premios Juventud 2025
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX
    PUBLICIDAD