Canelo Álvarez se encuentra en la parte final de su preparación para enfrentar a Terence Crawford en Las Vegas y así demostró su poder de puños al cuerpo en una sesión de manoplas.

El perfil de The Ring Magazine publicó el momento en que Canelo conecta un gancho al hígado sobre el peto de Eddy Reynoso, pero pese a la protección de este, el entrenador y amigo de Saúl no pudo evitar quejarse.

"¡Ay!", gritó Reynoso en cuanto el golpe se clavó en su costado derecho. La reacción del entrenador provocó una chusca risa de Canelo, quien de inmediato se detuvo para burlarse de Eddy.

"Ese sí le dolió, sí lo sintió poquito. Ahí es, ahí es de gallos", comentó el tetracampeón entre risas.

Posteriormente, Canelo soltó un potente recto de derecha a la altura del pecho de Reynoso, quien volvió a resentir el embate y provocó la burla de su campeón nuevamente. "¿Te dolió?".

Se espera que Canelo viaje a Las Vegas a finales de esta semana o principios de la siguiente para cerrar su preparación y atender a los medios en el tradicional Grand Arrival, el entrenamiento abierto, las dos conferencias de prensa y el pesaje.

