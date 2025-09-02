    Saúl 'Canelo' Álvarez

    Canelo conecta gancho que dobla a Eddy Reynoso en entrenamiento

    El mexicano demostró que Terence Crawford podría estar en graves problemas.

    Por:
    Juan Regis.
    Video ¡Tiembla Crawford! Canelo dobla a Eddy con tremendo gancho

    Canelo Álvarez se encuentra en la parte final de su preparación para enfrentar a Terence Crawford en Las Vegas y así demostró su poder de puños al cuerpo en una sesión de manoplas.

    El perfil de The Ring Magazine publicó el momento en que Canelo conecta un gancho al hígado sobre el peto de Eddy Reynoso, pero pese a la protección de este, el entrenador y amigo de Saúl no pudo evitar quejarse.

    PUBLICIDAD

    "¡Ay!", gritó Reynoso en cuanto el golpe se clavó en su costado derecho. La reacción del entrenador provocó una chusca risa de Canelo, quien de inmediato se detuvo para burlarse de Eddy.

    "Ese sí le dolió, sí lo sintió poquito. Ahí es, ahí es de gallos", comentó el tetracampeón entre risas.

    Posteriormente, Canelo soltó un potente recto de derecha a la altura del pecho de Reynoso, quien volvió a resentir el embate y provocó la burla de su campeón nuevamente. "¿Te dolió?".

    Se espera que Canelo viaje a Las Vegas a finales de esta semana o principios de la siguiente para cerrar su preparación y atender a los medios en el tradicional Grand Arrival, el entrenamiento abierto, las dos conferencias de prensa y el pesaje.

    CARTELERA COMPLETA DE LA PELEA CANELO VS. CRAWFORD

    • Canelo Alvarez vs. Terence Crawford,
    • Callum Walsh vs. Fernando Vargas Jr.
    • Christian Mbilli vs. Lester Martinez
    • Mohammed Alakel vs. John Ornelas
    • Serhii Bohachuk vs. Brandon Adams
    • Ivan Dychko vs. Jermaine Franklin Jr.
    • Steven Nelson vs. Raiko Santana
    • Reito Tsutsumi vs. Javier Martinez
    • Sultan Almohamed vs. Martin Caraballo

    Más sobre Canelo Álvarez

    1 min
    Canelo Álvarez juega cascarita como parte de su entrenamiento

    Canelo Álvarez juega cascarita como parte de su entrenamiento

    1 min
    Sulaimán llama envidioso a Juan Manuel Márquez tras críticas a Canelo

    Sulaimán llama envidioso a Juan Manuel Márquez tras críticas a Canelo

    1 min
    Revelan peleas preliminares de la cartelera Canelo vs. Crawford en Las Vegas

    Revelan peleas preliminares de la cartelera Canelo vs. Crawford en Las Vegas

    2 min
    Papá de David Benavidez advierte que pelea Canelo vs. Crawford será como Tom y Jerry

    Papá de David Benavidez advierte que pelea Canelo vs. Crawford será como Tom y Jerry

    1 min
    Canelo hace enojar a fans con polémica dinámica sobre su rival Crawford

    Canelo hace enojar a fans con polémica dinámica sobre su rival Crawford

    Relacionados:
    Saúl 'Canelo' ÁlvarezBoxeo

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    Instintos
    Laura Bozzo
    Consuelo
    Gratis
    LALOLA
    Gratis
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX
    PUBLICIDAD