    Saúl 'Canelo' Álvarez

    Canelo Álvarez juega cascarita como parte de su entrenamiento

    El tetracampeón está a dos semanas de enfrentar a Crawford en Las Vegas.

    Por:
    Juan Regis.
    Video “Era muy bueno”: Canelo se echa ‘cascarita’ en pleno entrenamiento

    'Canelo' Álvarez demostró su dotes para el futbol a dos semanas de su pelea con Terence Crawford en Las Vegas, Nevada.

    El tetracampeón mexicano compartió un clip de momentos destacados de una sesión de entrenamiento en una pista de atletismo donde se encontró con un grupo de niños que jugaban futbol.

    Canelo se dio tiempo de hacer algunas 'dominadas' y mandar pases con su entrenador Eddy Reynoso, incluso bromeó con los pequeños fans.

    "Ahora sí vas a decir que por un pase del Canelo la metiste, hijo", comenta el campeón. Al preguntarle si en su juventud practicó el apodado 'deporte del hombre', Canelo respondió: "Era muy bueno, pero ya se me olvidó".

    Canelo está a una semana de cerrar su preparación física de cara a la semana de la pelea en Las Vegas en el marco de la Independencia de México.

    El tetracampeón mexicano expondrá todos sus títulos en las 165 libras ante Crawford, quien tendrá todo en su contra al subir dos divisiones de peso, de wélter a supermediano.

