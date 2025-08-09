Video ¿Cómo una caricatura? La ácida crítica contra Canelo y Crawford de cara a la pelea

A un mes de la pelea entre 'Canelo' Álvarez y Terence Crawford en Las Vegas, las críticas, opiniones y pronósticos siguen dando de qué hablar en los círculos del boxeo profesional.

José Benavidez, padre del boxeador David Benavidez, conocido por ser un opositor de Canelo ante la negativa de este para enfrentar a su hijo, dio su advertencia sobre la pelea del próximo 13 de septiembre.

"No, no ha cambiado (mi pronóstico), creo que será una pelea a la ‘Tom y Jerry’, al final de cuentas Crawford no se ha visto del todo bien, lo vimos en su pelea más reciente, Canelo, como ya dije, ya no tiene los mismos reflejos, el poder noqueador, las rodillas no son las mismas.

"Canelo va a intentar noquearlo, pero Crawford hará lo que mejor sabe hacer, moverse, conectar y seguir moviéndose. Si Crawford se queda quieto, Canelo lo puede noquear, porque es más pesado.

"No creo que Crawford vaya a complacer a los fans, no le importa, solo quiere ganar, no sé si se la vayan a dar (los jueces), pero será una pelea entre ‘Tom y Jerry’", comentó en entrevista con Fight Hub TV.

Canelo y Crawford se enfrentarán el próximo sábado 13 de septiembre en Las Vegas, ciudad que marcará el regreso de Saúl a los Estados Unidos tras su pelea pasada realizada en Riad.

JOSÉ BENAVIDEZ DA POR MUERTA LA PELEA ENTRE CANELO Y SU HIJO

José Benavidez ve cada vez más lejos una pelea entre su hijo David Benavidez y Canelo, pues asegura que el mexicano no querrá enfrentar a un rival que viene a más en todos los aspectos.

"Canelo sabe que su cuerpo ni sus reflejos son los mismos, sus rodillas no son las mismas, enfrentarse a David Benavidez sería un problema real.

"Solo quiere enfrentar a rivales que puede vencer, jóvenes o veteranos o peleadores que tienen que subir dos o tres divisiones, no hay forma de que Canelo enfrente a David Benavidez, no por ahora, David ha ganado más fortaleza y experiencia, no creo que suceda algún día esa pelea".