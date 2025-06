Canelo y Crawford intercambian insultos en tenso cara a cara en Las Vegas

Canelo justificó su actitud al recordar el incidente previo en Nueva York: “Lo del empujón fue respuesta a sus provocaciones. Yo respeto, pero si me pican, también sé picar. Se cree mucho, pero no ha peleado con nadie”.

Por su parte, Crawford no se quedó callado: “ Tus victorias han sido contra Don Nadies. Ahora te enfrentarás a un rival real. Prepárate para que todos vean quién eres en verdad”. Además, dejó claro que no se someterá a los lineamientos del entorno de Álvarez: “El jefe de Canelo no es mi jefe”.