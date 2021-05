Canelo: “Se siente chido decir groserías en inglés y responderles”

En entrevista con Carlos 'El Zar' Aguilar y Lindsay Casinelli de TUDN, 'Canelo' Álvarez confesó haberse desahogado en inglés durante el pique que sostuvo con el equipo de su rival Billy Joe Saunders la tarde del martes.

"Deberías ver qué tan chido se siente decir malas palabras en inglés y responderles", sentenció Canelo.

Ante la pregunta de qué había pasado por su mente al momento de escuchar los insultos por parte de los británicos, Canelo contestó que si bien es tranquilo no significa que no pueda responder.

"Siempre he sido tranquilo, no me gusta estar ofendiendo a la gente, pero tampoco soy una persona que se deje, también tengo boca para contestar. Se desahoga uno diciendo malas palabras en inglés.

"Es parte de, me divierto con ellos. Si no mal recuerdo desde hace 4 años está hablando mucho, entonces ahora ya a pocos días me incitar a querer pelear".

Más allá de las quejas y los juegos mentales, Canelo asegura contar con la experiencia de sobra para lidiar con un estilo elusivo y una guardia zurda como la de Billy Joe Saunders.

"El nivel que tengo ahorita, la experiencia que tengo soy capaz de adaptarme a cualquier guardia. Vengo listo para un zurdo elusivo como Saunders y no tengo problema. Como siempre he dicho si me ganan es porque son mejores que yo, no porque no me haya preparado", concluyó.