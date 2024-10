Para ver una pelea de Saúl 'Canelo' Álvarez muchas veces se antoja estar en nuestra taquería de nuestra preferencia y comer unos tacos mientras disfrutas del combate, pero lo que no es normal es que el que atienda sea el mismísimo boxeador.

Así es, el 'Canelo' Álvarez dejó los guantes y se puso el mandil y al ritmo de "No Tacos no Life", atendió a los comensales de una taquería en Guadalajara, hecho que obviamente llenó el lugar no solo de comensales, sino de fanáticos del campeón mexicano.