‘Canelo’ Álvarez le manda consejos matrimoniales a Jake Paul

Jake Paul acaba de comprometerse con su novia, la patinadora de velocidad Jutta Leerdam y aunque hasta ahora su relación no ha sido la mejor, Saúl ‘Canelo’ Álvarez tuvo un lindo gesto pues le envió consejos y buenas palabras a "The Problem Child" de cara a su matrimonio.

Canelo vuelve a decir que no peleará ante Jake Paul, al menos no oficialmente

Cuando le preguntaron si algún día se verán las caras en el ring, el pugilista tapatío dio una respuesta que a Paul no le gustará escuchar.

"Nunca digo que no, porque nunca se sabe qué pasa después. Pero como boxeador oficial, no, no lo creo", afirmó Canelo.