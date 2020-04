Canelo Álvarez hace un llamado a valorar lo que tenemos

No hay un solo ser humano en esta tierra que de manera directa o indirecta no esté siendo afectado por la pandemia de coronavirus , ni siquiera el campeón mundial de peso semicompleto, el mexicano Saúl 'Canelo' Álvarez , quien brindó interesantes palabras en Contacto Deportivo de TUDN .

"Mira, precisamente yo pasé por eso, a veces tenía para la renta y a veces no. batallaba muchisimo. Una renta de 1,500 pesos que tenía que pagar, mensuales, obviamente. Pero siempre creo que las cosas pasan por algo, que no se den por vencidos, que hay que seguir luchando, que siempre vienen cosas mejores", contestó. " Que siempre pasa algo porque se te va a presentar algo mejor y es lo único que les puedo decir, porque lo he vivido en carne propia, y sé que vienen tiempos mejores para todos y que no se den por vencidos".