'Canelo' Álvarez: "Estoy listo para cualquier estilo de pelea"

'Canelo' Álvarez y Billy Joe Saunders tuvieron su primera rueda de prensa virtual de cara a la pelea del 8 de mayo en el AT&T Stadium de Arlington, Texas, y el mexicano aseguró que no tiene miedo del estilo de pelea que vaya a usar su rival británico.

“Me siento en mi mejor momento, tenía muchas ganas de pelear, duré 13 meses sin pelear y esta es la razón por la que casi en cinco meses voy a pelear tres veces. Me siento contento y listo, el boxeo es i vida.

“Sé lo que tiene Saunders, es un peleador rápido, se mueve mucho, zurdo, difícil, pero en estos niveles me tengo que acoplar a cualquier estilo y estoy listo para hacer historia y para cualquier estilo”.

"Canelo ha estado en mi radar desde que me hice boxeador profesional. Es uno de dos rivales que siempre he querido enfrentar y ahora me toca brillar.