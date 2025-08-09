Luego de que a principios de julio se realizara gran festejo debido a la ocasión especial, al fin el boxeador mexicano Saúl Álvarez pudo dar grito de "Victoria" al anunciar, a través de sus redes sociales, el nacimiento de su quinto retoño.

Con una foto en verdad enternecedora, el 'Canelo' Álvarez anunció la llegada de su hija, Eva Victoria, mediante sus historias de su cuenta de Instagram, misma que ya había sido anunciada, a principios del mes pasado, cuando se realizó un muy lujoso baby shower, totalmente vestido de rosa y en el que se pudo ver hasta la representación de un elefante del mismo color.

Esta es la segunda hija que el púgil mexicano tiene con su actual pareja Fernanda Gómez, ya que su primera hija se llama Maria Fernanda, tiene siete años e, incluso, ya toma clases de boxeo junto a su papá.

Aparte de estas dos niñas, el Canelo tiene a Emily Cinnamon, su primogénita y a quien se le ha visto en varias peleas del boxeador; a Mía Ener y un único varón de nombre Saúl Adiel, quien nació unos meses después de María Fernanda.

El próximo combate de Saúl 'Canelo' Álvarez será ante Terence Crawford el 13 de septiembre; mientras que en 2026 cumplirá con dos peleas más, una en febrero y otra aún en fecha por definir.

Dentro de los próximos rivales que suenan para el Canelo, a decir de Turki Alalshikh, con quien actualmente tiene contrato, están "Hamzah (Sheeraz), (Christian) M’billi, el francés, a lo mejor algún día (David) Benavidez, está también (Dmitry) Bivol".