    Saúl 'Canelo' Álvarez

    Canelo podría retirarse en México tras oferta de nuevo contrato

    El excampeón mexicano regresará al ring en septiembre tras la derrota ante Crawford.

    Por:Juan Regis
    Saúl 'Canelo' Álvarez podría tener un nuevo y redituable contrato final que le aseguraría despedirse del ring para siempre con un evento de proporciones inimaginables en México.

    Turki Alalashikh, uno de los mecenas más influyentes del boxeo en la actualidad, mencionó su plan para amarrar a Canelo hasta el día que el mexicano decida colgar los guantes.

    El jeque árabe comentó los detalles de su proyecto que contempla a Canelo como eje central para el futuro cercano y a medio plazo.

    "Lo que estamos pensando es que queremos que Canelo quede con nosotros cinco o siete años, no uno o dos. Ahora estamos hablando de grandes peleas. En septiembre anunciaremos el título mundial.

    "Y esperamos que algún día las peleas finales se hagan juntas en México. Alrededor de medio millón de personas o algo por el estilo. Esa es la idea", comentó Turki.

    Canelo regresará al ring en septiembre de este año en Arabia Saudita ante un rival aún no confirmado tras su dolorosa derrota ante Terence Crawford, a quien el mexicano no le perdona que se haya retirado antes de darle la revancha.

    El excampeón indiscutido tendrá aún una pelea más por cumplir en su contrato con Turki a celebrarse también en el país saudí muy probablemente a inicios de 2027.

