Andy Ruiz recibe 'amenaza' de Deontay Wilder para una posible pelea

"Cuando me encargue de mi próxima pelea (con Helenius), quiero pelear con (Andy) Ruiz. Eso seguro. Y en ese momento, le revelaré algunas cosas que él no sabe. Yo ya lo bendije antes, pero él ni siquiera lo sabe. Pero se lo voy a revelar (cuando peleemos)", señaló en el podcast The Last Stand Podcast.