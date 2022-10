Andy Ruiz Jr, despreciado por el entrenador de Deontay Wilder

"(Deontay Wilder) Está en la segunda mitad de su carrera. No le interesa el dinero, así que la pelea que debe tomar es una de alto perfil, una pelea grande. Tendría que ser Oleksandr Usyk o Anthony Joshua el siguiente. No me interesa que Deontay pelee con Andy Ruiz, Frank Sánchez o alguno de esos oponentes. Quiere ser un campeón unificado", señaló.