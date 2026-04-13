Saúl 'Canelo' Álvarez Eddy Reynoso y Canelo Álvarez estrenan escuela de boxeo en San Diego El entrenador estuvo acompañado de Canelo, Chepo y otros campeones.

Video Eddy Reynoso y Canelo inauguran gimnasio de boxeo en San Diego

El entrenador mexicano Eddy Reynoso está de manteles largos luego de inaugurar su escuela de boxeo en la ciudad de San Diego, California, donde radica desde hace ya varios años.

El dos veces entrenador del año por la Asociación de Escritores de Boxeo de Estados Unidos y Ring Magazine estuvo acompañado de su padre Chepo Reynoso y el tetracampeón Saúl 'Canelo' Álvarez durante el estreno de su academia de futuros campeones.

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"Hoy no solo se inaugura un gimnasio… se consolida un legado", comentó Eddy Reynoso en la inauguración a la que acudieron campeones y excampeones mundiales al son de mariachi.

El nuevo gimnasio de Eddy presume un hermoso mural de los mejores campeones que México le ha dado al mundo, comenzando por su pupilo y amigo, Canelo Álvarez, y con mención especial para la multicampeona Jackie Nava.

El llamado 'School of Champions' será casa de jóvenes promesas del boxeo mexicano como el exolímpico, ganador de la medalla de plata en París 2024, Marco Verde, y Alan 'Rey David' Picasso.