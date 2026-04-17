    Saúl 'Canelo' Álvarez

    Canelo Álvarez estrena look en su regreso a los entrenamientos para pelear en septiembre

    El tetracampeón se alista para regresar a Arabia Saudita a finales de año.

    Por:Juan Regis
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    Video Canelo Álvarez estrena look en su regreso a los entrenamientos

    Saúl 'Canelo' Álvarez presumió nuevo look en su regreso a los entrenamientos de cara a su próxima pelea a finales de año donde busca volver a convertirse en campeón mundial.

    El tetracampeón mexicano compartió un video donde se le ve de vuelta en el gimnasio y con un nuevo corte de cabello al estilo 'mullet' y el mensaje, "NO GYM, NO LIFE".

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    En otra publicación, Canelo presume su elegante indumentaria para hacer sparring, en color dorado y negro, y se le ve sonriente. "Mi cosa favorita", escribe el otrora monarca absoluto de las 168 libras.

    Canelo busca recuperar los títulos mundiales que le fueron despojados por Terence Crawford en su pelea más reciente. Tras el retiro del multicampeón estadounidense, los cinturones quedaron en manos del mexicano Armando Reséndiz, el franco-canadiense Christian M'bili, y el cubano Osleys Iglesias.

    Solo el cinto de la OMB y The Ring quedan vacantes por el momento.

    De acuerdo con Eddy Reynoso, entrenador y mánager de Canelo, quien recientemente inauguró su escuela de boxeo en San Diego, la próxima pelea de Saúl podría ser en septiembre ante un rival aún sin conocer.

    Lo que es un hecho es que el mexicano regresará a Arabia Saudita para cumplir con el resto de su contrato con el jeque Turkih Alalshikh.

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