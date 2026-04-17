Boxeo David Benavidez derrota a Canelo Álvarez en pelea callejera de Inteligencia Artificial El final de la pelea ha dividido a los fans y reanimado la longeva rivalidad en el ring.

Video David Benavidez derrota a ‘Canelo’ Álvarez en pelea callejera

La rivalidad entre Saúl 'Canelo' Álvarez y David Benavidez resurgió en redes sociales gracias a un video generado con Inteligencia Artificial y compartido por uno de los detractores más conocidos del tetracampeón mexicano.

José Benavidez, padre de David Benavidez, compartió un peculiar video de lo que pasaría si su hij enfrentara a 'Canelo' Álvarez en una pelea callejera.

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En el video, Canelo y Benavidez se enfrentan a puño limpio en un mercado callejero en México y el resultado de la pelea dividió opinones entre los fanáticos.

Tras un intercambio de sus mejores golpes, Benavidez prevalece como ganador al detener, literalmente, a Canelo cuando este intenta embestirlo.

La falsa pelea será lo más cercano a una contienda entre Canelo y Benavidez que los fans podrán ver, ya que los caminos de ambos peleadores se han alejado y hoy en día es prácticamente imposible que se suban al ring.