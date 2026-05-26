NFL Josh Jacobs de los Packers es arrestado con cinco cargos por violencia doméstica La investigación contra el corredor de Green Bay sigue activa, por lo que todavía no hay sentencia.

Por: Alonso Ramírez Síguenos en Google

Video Estrella de Packers es arrestado por cargos domésticos

La temporada de la NFL todavía no comienza, pero los equipos ya se encuentran en los primeros entrenamientos para ponerse a punto para los juegos de pretemporada en agosto.

Este día destacó que los Green Bay Packers no podrán contar con su corredor estrella, Josh Jacobs, ya que fue ingresado a la prisión de Hobart, Wisconsin debido a cinco cargos en su contra por violencia doméstica, así lo dio a conocer el departamento de policía en un comunicado.

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“El 23 de mayo de 2026, aproximadamente a las 8:37 a. m., el Departamento de Policía de Hobart-Lawrence fue enviado a atender una denuncia por disturbios que involucraba a Josh Jacobs”.

“Como resultado de la investigación, Josh Jacobs fue arrestado el 26 de mayo de 2026 e ingresado en la cárcel del condado de Brown con los siguientes cargos”:

• Agresión en el ámbito doméstico

• Daños a la propiedad en el ámbito doméstico

• Alteración del orden público en el ámbito doméstico

• Estrangulamiento y asfixia

• Intimidación a la víctima

"Esta investigación continúa activa. No se proporcionará más información por el momento".

Josh Jacobs fue seleccionado en la primera ronda del Draft 2019 por los Oakland Raiders, en ese entonces, hoy Las Vegas Raiders. Ahí estuvo por cinco temporadas y en 2024 fue intercambiado a los Green Bay Packers.