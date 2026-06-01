Myles Garrett y A.J. Brown cambian de equipo para la temporada de NFL
Los Angeles Rams adquirieron a un gran defensivo y los New England Patrios a un gran receptor.
La NFL se sacudió este día con varios anuncios sobre intercambios de jugadores para la siguiente temporada 2026-27, los más llamativos fueron de Philadelphia y Cleveland.
Temprano, los Browns dieron a conocer que el mejor cazador de cabezas de la última temporada, Myles Garrett se unirá al conjunto de Los Angeles Rams, a cambio recibieron a Jared Verse, jugador en la misma posición, una primera selección en el Draft del 2027, un segundo pick en el del 2028 y un tercero en la del 2029.
Los números de Miles Garrett con los Cleveland Browns
- 125.5 capturas (líder de la franquicia)
- 23 juegos con múltiples capturas (líder de la franquicia)
- Récord histórico de sacks en una temporada individual de la NFL en 2025
- 2.º mayor número de capturas en las primeras 9 temporadas de carrera desde 1982
- 5 apariciones en el primer equipo All-Pro
- 2 veces llamado defensivo del año
Otro movimiento que llamó la atención fue el de A.J. Brown, receptor campeón con los Philadelphia Eagles, quien llegara a los New England Patriots para la siguiente campaña.
Además, los New York Giants anunciaron tres refuerzos, todos receptores, Braxton Berrios, Odell Beckham Jr. Y JuJu Smith-Schuster ayudarán a Jaxson Dart en una nueva temporada.
La nueva campaña de la NFL dará comienzo el próximo miércoles 9 de septiembre con el enfrentamiento entre New England Patriots y los campeones actuales, los Seattle Seahawks.