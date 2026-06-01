NFL Myles Garrett y A.J. Brown cambian de equipo para la temporada de NFL Los Angeles Rams adquirieron a un gran defensivo y los New England Patrios a un gran receptor.

Por: Alonso Ramírez Síguenos en Google

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La NFL se sacudió este día con varios anuncios sobre intercambios de jugadores para la siguiente temporada 2026-27, los más llamativos fueron de Philadelphia y Cleveland.

Temprano, los Browns dieron a conocer que el mejor cazador de cabezas de la última temporada, Myles Garrett se unirá al conjunto de Los Angeles Rams, a cambio recibieron a Jared Verse, jugador en la misma posición, una primera selección en el Draft del 2027, un segundo pick en el del 2028 y un tercero en la del 2029.

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Los números de Miles Garrett con los Cleveland Browns

125.5 capturas (líder de la franquicia)

23 juegos con múltiples capturas (líder de la franquicia)

Récord histórico de sacks en una temporada individual de la NFL en 2025

2.º mayor número de capturas en las primeras 9 temporadas de carrera desde 1982

5 apariciones en el primer equipo All-Pro

2 veces llamado defensivo del año

Otro movimiento que llamó la atención fue el de A.J. Brown, receptor campeón con los Philadelphia Eagles, quien llegara a los New England Patriots para la siguiente campaña.

Además, los New York Giants anunciaron tres refuerzos, todos receptores, Braxton Berrios, Odell Beckham Jr. Y JuJu Smith-Schuster ayudarán a Jaxson Dart en una nueva temporada.