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    Rashee Rice de los Kansas City Chiefs estará en la cárcel por 30 días

    El receptor violó su libertar condicional por el uso de estupefacientes y se perderá el minicampamento.

    Por:
    Alonso Ramírez
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    Video Jugador de Kansas City Chiefs, Rashee Rice estará 30 días en la cárcel

    La NFL dio a conocer hace unos días el calendario oficial para la temporada 2026-27, en el que hay grandes duelos, iniciando con el juego del campeón vigente, Seattle Seahawks frente a los New England Patriots.

    Por tal motivo, los equipos ya inician su acondicionamiento físico en sus diferentes campamentos, algo que se perderá el receptor de los Kansas City Chiefs, Rashee Rice quien estará ausente por un mes.

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    El jugador de los Chiefs fue sentenciado a pasar 30 días en la cárcel tras dar positivo a marihuana, acto que viola su libertad condicional luego de participar en un accidente vial en 2024 donde resultaron varias personas lesionadas.

    La Fiscalía del Estado de Texas informó este martes que se le ordenó a Rashee Rice ingresar en prisión de inmediato como parte de su sentencia original por el delito grave de tercer grado de participar en carreras ilegales y causar lesiones corporales.

    De acuerdo con los registros de la cárcel del condado de Dallas, Rashee Rice fue fichado esta misma tarde y se tiene previsto que salga libre el próximo 16 de junio, por lo que se perderá toda la actividad de los Chiefs incluido su minicampamento.

    Hasta el momento, Kansas City no se ha pronunciado al respecto, la escuadra se concentra en los entrenamientos de cara a los partidos de pretemporada.

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