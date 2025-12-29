NFL NFL vive semana decisiva: así luce el panorama previo a los playoffs Broncos y Seahawks lideran, pero la siembra final y varios cruces siguen en juego antes del arranque de la postemporada.

El cierre de la temporada regular de la NFL llega con máxima tensión. A una semana de concluir el calendario, el panorama rumbo a los playoffs permanece abierto en ambas conferencias, con equipos que ya aseguraron su lugar y otros que dependen de combinaciones para extender su campaña.

En la AFC, Denver Broncos y New England Patriots lideran con marca de 13-3 y ya amarraron títulos divisionales, mientras Jacksonville Jaguars también aseguró su división y un sitio en postemporada. Pittsburgh Steelers, pese a su irregularidad, se mantiene al frente del Norte. En la zona de comodines aparecen Houston Texans, Los Angeles Chargers y Buffalo Bills, todos con once victorias, aunque el orden final sigue en juego. Baltimore Ravens es el único conjunto con posibilidades matemáticas fuera de puestos de clasificación.

La NFC muestra un escenario igual de competitivo. Seattle Seahawks domina la conferencia con 13-3, mientras Chicago Bears y Philadelphia Eagles ya aseguraron campeonatos divisionales. Carolina Panthers lidera el Sur, aunque sin margen de error. San Francisco 49ers, Los Angeles Rams y Green Bay Packers ocupan los boletos de comodín, con la mira puesta en mejorar su siembra. Tampa Bay Buccaneers aún conserva aspiraciones mínimas en la última semana.

Si la postemporada iniciara hoy, Broncos y Seahawks avanzarían directamente a la ronda divisional. En la AFC, los Patriots enfrentarían a Bills, Jaguars a Chargers y Steelers a Texans. En la NFC, Bears chocarían con Packers, Eagles con Rams y Panthers con 49ers.