    Cleveland Browns derrotan a Pittsburgh Steelers en la Semana 17 de la NFL

    La defensa de Cleveland fue clave para frenar la ansiada victoria de los visitantes de cara a playoffs.

    Por:Juan Regis
    Video Tragedia en la NFL: muere la hija de campeón del Super Bowl

    Los Cleveland Browns hicieron la maldad a Pittsburgh Steelers 13-6 en la Semana 17 de la temporada regular de la NFL con miras a la postemporada.

    El éxito en la victoria de los Browns fue su gran defensa que logró frenar el ataque de los visitantes en momentos clave del partido, incluso frustrando intentos de goles de campo.

    Pese a que Pittsburgh logró un par de intercepciones, el equipo no pudo traducir el cambio de posesión en puntos y su ataque siempre se quedó a medias cuando parecía que lograrían acercarse en la pizarra.

    Al final del primer cuarto llegaría el único touchdown del partido gracias al pase profundo de Sanders a las diagonales donde encontró a Harold Fannin Jr. para despegarse por 10 puntos en el marcador.

    Sin embargo, la anotación no llegó sin quitarle algo a los Browns, ya que Fanin se resintió de una lesión en el momento de la recepción y tuvo que salir del partido.

    Los Steelers se acercaron con dos goles de campo para quedarse a cuatro puntos de empatar, pero el enorme trabajo defensivo de Cleveland minó la confianza de los visitantes y defendió con todo la ventaja.

    La victoria para los Browns fue meramente moral ante el rival de división, ya que están fuera de toda posibilidad de disputar la postemporada. Por su parte, los Steelers tendrán que esperar una semana más para conocer su futuro en los playoffs.

