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    NFL Draft 2026: Horario y dónde ver las selecciones colegiales

    El mundo del emparrillado se detiene para observar las selecciones colegiales más importantes del año.

    Por:
    Alonso Ramírez
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    Video ¿Cuándo es el NFL Draft 2026?

    El próximo jueves se llevará a cabo el NFL Draft 2026 en Pittsburgh, ahí los equipos elegirán a los mejores prospectos provenientes del Futbol Americano Colegial.

    El Point State Park, en el centro de Pittsburgh será la sede del magno evento, donde los 32 equipos que conforman la Nation League Football tomen la decisión en sus diferentes oportunidades.

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    La escuadra de Las Vegas Raiders tendrá la oportunidad de elegir al primer jugador de la noche, el llamado primer Pick, algo que se vuelve relevante porque toda la temporada se le estará observando de cerca.

    Se espera que el primer jugador seleccionado sea Fernando Mendoza, quarterback de la universidad de Indiana, después viene el corredor de Notre Dame, Jeremiyah Love, el tercero es el linebacker Sonny Styles de Ohio State.

    Jets, Cardinals, Titans, Giants Browns, Commanders, Saints y Chiefs están involucrados dentro de las primeras 10 selecciones.

    Horario y dónde ver el NFL Draft 2026

    • Fecha: El NFL Draft 2026 será el jueves 23, viernes 24 y sábado 25 de abril en Pittsburgh.
    • Horario: El NFL Draft 2026 dará inicio a las 18:00 horas del Centro de México, en Estados Unidos arrancará a las 20:00 horas del Este, 19:00 horas del Centro y 17:00 horas en el Pacífico.
    • Dónde ver: El NFL Draft 2026 lo podrás seguir el jueves (primera ronda) a través de TUDN, y el viernes (segunda y tercera ronda) a través de ViX para todo México.
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