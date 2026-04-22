NFL Estos son los mejores quarterbacks a seguir en el Draft NFL 2026 Mendoza lidera generación de quarterbacks que no han hecho mucho ruido, pero que presentan un talento innegable que los puede convertir en estrella.



Por: José Moreno Síguenos en Google

Video Los reflectores apuntan a los quarterbacks, conoce a los mejores prospectos

Este jueves 23 de abril se realiza el Draft 2026 de la NFL, donde los equipos profesionales buscan a sus nuevas estrellas o se refuerzan en posiciones clave. Uno de los puestos más buscados siempre es el de quarterback y aquí en TUDN te mostramos a los mejores prospectos.

La posición de quarterback históricamente ha sido donde se basa el éxito de una franquicia profesional. Es el cerebro; no por nada, en nueve de los últimos 11 años, y en los últimos tres de manera consecutiva, un pasador ha sido reclutado en la primera posición general.

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¿Quiénes son los mejores quarterbacks del Draft NFL 2026?

Este 2026 tiene nombres llamativos, quizá no tanto para quienes no siguieron la temporada pasada de la NCAA, pero hay jugadores con talento que, en dos o tres años, podrían convertirse en futuras estrellas de la liga, siempre y cuando cuenten con el proceso adecuado.

La generación está encabezada por Fernando Mendoza. Al jugador de ascendencia cubana solo le bastó un año para ser considerado una estrella. Se adjudicó los premios más destacados para su posición como el Heisman, Walter Camp, Maxwell, Davey O'Brien y Manning. Fue All-American de forma unánime, campeón nacional y MVP del juego por el campeonato.

Uno que le puede competir en cuanto a talento, e incluso algunos analistas consideran que es mejor atléticamente, es Ty Simpson, egresado de Alabama. Pasó cuatro años con el Crimson Tide, pero solo en 2025 fue titular.

¿Qué otros mariscales de campo destacan en esta generación?

Otro jugador que llama la atención es Diego Pavia, quien incluso quedó segundo en las votaciones por el Heisman detrás de Mendoza. El principal cuestionamiento es su estatura, de apenas 1.78 metros, considerada baja para un pasador, además de una actitud que genera dudas.

Carson Beck es otro de los nombres a destacar. Pocos casos como el suyo, ya que pasó seis años en la NCAA, donde alcanzó tres finales colegiales: dos con Georgia y una con Miami, siendo campeón en dos ocasiones con los Bulldogs.

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Realmente, fuera de Mendoza, no hay otro mariscal de campo por el que un equipo piense en intercambios para subir de posición o que proyecte ser el futuro inmediato; sin embargo, como se mencionó, en un sistema adecuado cualquiera podría convertirse en la siguiente estrella.

¿Otro quarterbacks a tener en cuenta?

Cole Payton | North Dakota State

Garrett Nussmeier | LSU

Drew Allar | Penn State

Luke Altmyer | Illinois

Cade Klubnik | Clemson

Behren Morton | Texas Tech

Sawyer Robertson | Baylor