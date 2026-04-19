NFL Guía básica del Draft NFL 2026: qué es y cómo funciona el evento Te presentamos aquí todo lo que debes saber sobre el Draft NFL 2026, que se realizará este jueves en la ciudad de Pittsburgh.

Por: José Moreno Síguenos en Google

Video NFL Draft 2026: qué es y cómo funciona el evento en Pittsburgh

Este jueves 23 de abril de 2026, en Pittsburgh, se realizará el Draft de la NFL y , aunque es un evento que se lleva a cabo año con año, todavía hay aficionados que le entienden poco o no lo tienen claro. Para ayudarlos, aquí les va una guía sobre lo que hay que saber.

El Draft de la NFL es un evento anual donde los equipos profesionales reclutan a los mejores jugadores del futbol americano colegial de la NCAA. Se realiza en abril y es clave para el futuro de cada franquicia.

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¿Qué es el Draft de la NFL y cómo funciona?

El proceso funciona por turnos, definidos según el rendimiento de la temporada anterior: los peores equipos eligen primero. Esto busca mantener el equilibrio competitivo dentro de la liga.

El draft se divide en siete rondas, donde cada equipo tiene tiempo limitado para seleccionar. Además, pueden intercambiar picks, lo que agrega estrategia al proceso.

¿Qué sucede antes del Draft de la NFL?

Antes del evento, los jugadores son evaluados en el llamado Scouting Combine, que se realiza previamente en el mes de febrero en Indianapolis. Los jugadores se someten a pruebas físicas, entrevistas y se analiza su desempeño universitario. Así, los equipos toman decisiones más precisas.

El Draft de la NFL, que se celebró en Green Bay el año pasado, tendrá lugar en Pittsburgh por primera vez desde 1948 y en el estado de Pensilvania por primera vez desde 2017.

En resumen, el draft es fundamental porque permite renovar rosters y descubrir futuras estrellas que pueden cambiar el rumbo de un equipo.

¿Cómo se desarrollará el Draft NFL 2026?

Ronda 1 jueves 23 de abril | 19:00

Ronda 2-3 viernes 24 de abril 18:00

Ronda 4-7 sábado 25 de abril 11:00

Ronda 1: 8 minutos por selección.

Ronda 2: 7 minutos por selección.

Ronda 3-6: 5 minutos por selección.

Ronda 7: 4 minutos por selección.

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Jugadores que han confirmado su asistencia al Draft de la NFL de este año hasta la fecha :

David Bailey LB Texas Tech

Rueben Bain Jr. DE Miami (Fla.)

Mansoor Delane DB LSU

Caleb Downs DB Ohio State

Keldric Faulk DE Auburn

Colton Hood DB Tennessee

Makai Lemon WR USC

Jeremiyah Love RB Notre Dame

Francis Mauigoa OL Miami (Fla.)

Kayden McDonald DT Ohio State

Kadyn Proctor T Alabama

Arvell Reese LB Ohio State

Ty Simpson QB Alabama

Sonny Styles LB Ohio State

Carnell Tate WR Ohio State

Jordyn Tyson WR Arizona State