NFL Ser el primer pick del Draft NFL no garantiza una carrera exitosa Ser el número uno del Draft NFL no garantiza una gran carrera. Así lo demuestran los casos más recientes. Aquí un repaso de estos casos.



Por: José Moreno Síguenos en Google

Video Fernando Mendoza y el riesgo del pick 1 en el Draft NFL 2026

Ser reclutado en la primera posición general del Draft representa un contrato lucrativo, llevarse los reflectores y, desde ya, ser una estrella en la NFL, pero no equivale a que el jugador vaya a tener una carrera deportiva exitosa.

Este jueves 23 de abril, en Pittsburgh, se realizará el Draft de la NFL, donde todo apunta a que Fernando Mendoza será tomado en la primera posición general.

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¿Qué logros obtuvo Fernando Mendoza en la NCAA?

El quarterback de la Universidad de Indiana acaparó los reflectores durante 2025 con los Hoosiers, donde alcanzó el título nacional y varios premios individuales como el Trofeo Heisman, Walter Camp, Maxwell y Davey O'Brien. Fue Jugador Ofensivo del Año por AP y All-American de manera unánime, entre otros reconocimientos.

Todos esos éxitos se pueden olvidar rápidamente si no ayuda a que los Las Vegas Raiders mejoren respecto al año pasado. La prosperidad en la NFL no está asegurada.

¿Garantiza el éxito ser el pick número uno del Draft?

Desde el año 2000, solo cuatro jugadores seleccionados en la primera posición presumen ser campeones del Super Bowl: David Carr, Eli Manning, Matthew Stafford y Eric Fisher.

Solo Manning y Stafford jugaron un rol protagonista. Carr fue campeón como suplente de Manning, y Fisher formó parte de un equipo dominante de Kansas City.

En este mismo periodo, solo ocho no llegaron a un Pro Bowl, incluyendo los últimos cuatro de manera consecutiva. Y eso que en las recientes temporadas el Pro Bowl ha ampliado sus criterios, permitiendo la inclusión de más jugadores.

Así es como Fernando Mendoza llega a la NFL: con todo el éxito a nivel colegial, pero sabiendo que en el profesionalismo hay más probabilidades de fracasar.