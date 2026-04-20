NFL Las Vegas Raiders apostarían por Fernando Mendoza en el Draft NFL 2026 Mayra Gómez, analista de las transmisiones en español de Raiders, charló con TUDN y detalló lo que el equipo busca con la selección de Fernando Mendoza.

Por: José Moreno Síguenos en Google

Video ¡Nuevo Maloso! Mendoza llegaría a Raiders como nuevo QB en el Draft NFL 2026

La llegada de Fernando Mendoza a los Las Vegas Raiders es casi un hecho mediante el Draft de la NFL y, por ende, el mariscal de campo está destinado a ser la cara de una organización que, desde 2021, no accede a playoffs.

El quarterback de ascendencia cubana es un proyecto a futuro; es el hombre en el cual el nuevo coach del equipo, Klint Kubiak, quiere depositar su confianza.

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¿Por qué Fernando Mendoza sería el pick de Raiders en el Draft?

Mayra Gómez, parte del grupo de transmisiones en español de los Raiders, afirmó en charla con TUDN que es altamente probable que Mendoza sea jugador del equipo, aunque nunca se descarta una sorpresa. Solo si Las Vegas recibiera varios picks de primera ronda podrían ceder su puesto; de no ser así, Raiders tendrá nuevo pasador.

“Yo sí apostaría —y eso que no soy de apuestas— porque los Raiders eligen a Mendoza como primera selección. No veo qué equipo podría dar tanto para que los Raiders digan: ‘ok, está bien, te lo cambio’”, afirmó.

¿Qué cualidades destacan en Fernando Mendoza?

Pese a que han existido algunas críticas sobre Mendoza, y algunos scouts consideran que hay otros pasadores mejores que él, como Ty Simpson, Mayra afirma que la ofensiva que desea implementar Kubiak está diseñada para explotar las cualidades del novato, quien no solo se destaca por su nivel físico, sino por su inteligencia para manejar las ofensivas.

“Es un jugador que tiene un alto IQ. Además, la ofensiva de Klint Kubiak se adapta a alguien como Fernando Mendoza. Hay muchos que lo critican, dicen: ‘es que no es el gran mariscal de campo’, pero tranquilos, vean el sistema que trabaja Kubiak; es una ofensiva en donde sus jugadores juegan para el mariscal de campo y no viceversa, y es la misma ofensiva que has visto con un Tom Brady”, describió.

¿Cuál será el plan de Raiders con Fernando Mendoza?

Es importante señalar que Raiders quiere cuidar a su pasador. La idea no es seleccionarlo y lanzarlo de inmediato al ruedo; la intención es llevarlo paso a paso, que vaya conociendo el sistema y el estilo de juego de la NFL.

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Por ello, hace unas semanas se dio la contratación del veterano Kirk Cousins, quien funcionará como mentor de Mendoza y, conforme avancen las semanas, podría cederle el mando de la ofensiva.

“Sabe leer muy bien el campo, sabe interpretar las defensivas, es bastante ágil dentro de la bolsa de protección. Además, está bastante maduro; es un jugador líder dentro y fuera del campo, que es justo lo que quieres en cualquier mariscal de campo. Llegará con la humildad de trabajar detrás de Kirk Cousins y aprender lo necesario antes de convertirse en titular. No viene a ser el jugador franquicia de inmediato, a pesar de que será el seleccionado número uno, pero sí viene a aprender tanto de Klint como de Cousins”, destacó.