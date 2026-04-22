NFL Jugadores de ascendencia latina toman protagonismo rumbo al NFL Draft 2026 Chicos como Fernando Mendoza, Diego Pavia, Jacob Rodríguez y otros más, buscan hacer historia en el Draft NFL 2026 de esta semana.



Por: José Moreno Síguenos en Google

Video Los latinos que estarán en el NFL Draft 2026

El futbol americano poco a poco se ha hecho más global, al grado de que este año, en el NFL Draft 2026, hay una nutrida lista de jugadores latinos que estarán disponibles para ser reclutados a lo largo de los tres días que dura el evento.

La presencia latina es tan importante que el primer jugador que sea seleccionado tiene ascendencia cubana. Se trata de Fernando Mendoza, el quarterback egresado de la Universidad de Indiana, que llega con todas las condecoraciones bajo el brazo, entre ellas las de campeón nacional y ganador del Trofeo Heisman.

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Otro nombre a tener en cuenta es Diego Pavia, otro quarterback que, en este caso, quedó segundo en la votación por el Heisman que terminó ganando Mendoza.

¿Qué papel tiene México en esta generación?

México es el país latino con más presencia de jugadores que estarán disponibles en el Draft, donde destaca Jesús Gómez, un chico que se desempeña como pateador. Nació en Puebla y jugó a nivel colegial con Arizona State Sun Devils.

Fernando Mendoza (QB) | Cuba

KC Concepción (WR) | Puerto Rico

Diego Pavia (QB) | México

Josh Cuevas (TE) | México

Jacob Rodríguez (LB) | México

Taurean York (LB) | México

Jesús Gómez (K) | México

Fernando Carmona (OL) | México