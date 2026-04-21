NFL Draft Jeremiyah Love es la pieza que puede cambiar el Draft NFL 2026 Memo Schutz, Enrique Burak y Toño de Valdés debatieron en Amigos del Draft, sobre cuál podría ser el futuro del corredor en el Draft de este próximo jueves.

Por: José Moreno Síguenos en Google

Video ¿Cuál será el equipo del corredor de Notre Dame, Jeremiyah Love?

El mejor corredor de la generación para el NFL Draft 2026 es, sin duda, Jeremiyah Love, el exelemento de Notre Dame Fighting Irish que puede cambiarle el rostro a la franquicia que logre seleccionarlo.

Al ser justamente el mejor hombre de su posición en este reclutamiento, varios equipos se lo pueden pelear y es justamente el tipo de jugador que puede cambiar el rumbo de todo el evento.

PUBLICIDAD

¿Por qué Jeremiyah Love puede cambiar el NFL Draft 2026?

El debate se puso bueno entre Memo Schutz, Enrique Burak y Toño de Valdés en Amigos del Draft al hablar justamente de este jugador. Todo parece indicar que la primera posición está cantada, con los Las Vegas Raiders tomando al quarterback Fernando Mendoza, pero de ahí en adelante no hay claridad en las selecciones. En la dos toman los New York Jets y en la tres Arizona Cardinals, quienes se pueden inclinar por Love.

“Creo que es la ficha de dominó que va a cambiar todo. Para mí Love va a cambiar toda la situación del Draft”, destacó Schultz.

¿Qué equipos podrían ir por Jeremiyah Love?

Enrique, por su parte, vaticinó que Love podría llegar a los Tennessee Titans para ser el complemento del quarterback Cameron Ward.

“Me parece que, si no hay modificaciones, Raiders iría por un mariscal de campo, Jets y Arizona por jugadores defensivos y, en el caso de Titanes, llevándose a Love porque necesitan a alguien fresco en la posición de corredor”.

Toño, en tanto, señaló que los corredores han ido perdiendo valor con el paso de los años, al grado de que van siendo reclutados en posiciones más bajas.

“Ya se sabe que normalmente no quieres gastar tu primera selección en un corredor. Lo hicieron los Raiders el año pasado, pero como que ya no los buscan tanto o esperan a una segunda o tercera ronda para ir por este tipo de talento”, describió.

Todas las dudas se aclararán este jueves con el NFL Draft 2026, que se realizará desde la ciudad de Pittsburgh.