    NFL

    Mike Tomlin deja de ser entrenador de Pittsburgh Steelers tras 19 años

    El head coach nunca tuvo una temporada perdedora y logró un Super Bowl.

    Por:Antonio Quiroga
    add
    Síguenos en Google
    Video Steelers y Mike Tomlin extienden racha histórica en la NFL

    Mike Tomlin dejó de ser head coach de Pittsburgh Steelers después de 19 años, el entrenador con más tiempo tras John Harbaugh que llevaba 18 años y también salió de Baltimore Ravens la semana pasada.

    Tomlin tiene la marca en la NFL de ninguna temporada con marca perdedora, solo en tres campañas finalizó con .500 con récord de 8-8 en 2012, 2013 y 2019.

    PUBLICIDAD

    Más sobre NFL

    ¡Pick six! Intercepción a Aaron Rodgers y touchdown de Texans
    2:20

    ¡Pick six! Intercepción a Aaron Rodgers y touchdown de Texans

    NFL
    ¡Se acabó! Woody Marks logra touchdown para que Texans avance
    0:56

    ¡Se acabó! Woody Marks logra touchdown para que Texans avance

    NFL
    ¡Fumble y touchdown! La defensiva de Texans maniata a Aaron Rodgers
    1:22

    ¡Fumble y touchdown! La defensiva de Texans maniata a Aaron Rodgers

    NFL
    ¡Se rompe el cero por Texans! Stroud encuentra a Kirk para el touchdown
    1:07

    ¡Se rompe el cero por Texans! Stroud encuentra a Kirk para el touchdown

    NFL
    ¡Por fin un touchdown! Maye conecta con Henry para la anotación
    1:33

    ¡Por fin un touchdown! Maye conecta con Henry para la anotación

    NFL
    Andrés Borregales tiene a los Patriots al frente sobre los Chargers
    1:07

    Andrés Borregales tiene a los Patriots al frente sobre los Chargers

    NFL
    Par de goles de campo para tener un Chargers vs. Patriots igualado
    1:19

    Par de goles de campo para tener un Chargers vs. Patriots igualado

    NFL
    ¡Puede ser el del triunfo! Purdy encuentra a McCaffrey en las diagonales
    1:20

    ¡Puede ser el del triunfo! Purdy encuentra a McCaffrey en las diagonales

    NFL
    ¡Jugada de fantasía! Los 49ers toman la ventaja con el touchdown
    1:47

    ¡Jugada de fantasía! Los 49ers toman la ventaja con el touchdown

    NFL
    Terrible lesión en el 49ers vs. Eagles de los Playoffs de la NFL
    1:56

    Terrible lesión en el 49ers vs. Eagles de los Playoffs de la NFL

    NFL

    Logró con Pittsburgh Steelers el título del Super Bowl XLIII ante Arizona Cardinals en 2009, así como ocho títulos de la División Norte de la Conferencia Americana y dos títulos de conferencia; perdió el Super Bowl XLV en 2011 ante Green Bay Packers.

    Apenas hace unas semanas, Tomlin consiguó su victoria 200 en su carrera como entrenador en jefe. En total suma 201 en su historial al contar las 193 de temporada regular y las 8 en NFL Playoffs.

    Steelers se consolidó como un franquicia competitiva con Tomlin, pero desde 2016 no ganaron un partido de postemporada y terminó con marca de 8-12 en este tipo de partidos en camino al Vince Lombardi.

    Con la salida de Mike Tomlin, Andy Reid de Kansas City Chiefs queda como el head coach con más tiempo en un equipo de NFL con 13 años desde que arribó en 2013.

    Video ¡Así quedaron los Playoffs de la NFL!
    Relacionados:
    NFLPittsburgh SteelersMike Tomlin