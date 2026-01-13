NFL Mike Tomlin deja de ser entrenador de Pittsburgh Steelers tras 19 años El head coach nunca tuvo una temporada perdedora y logró un Super Bowl.

Video Steelers y Mike Tomlin extienden racha histórica en la NFL

Mike Tomlin dejó de ser head coach de Pittsburgh Steelers después de 19 años, el entrenador con más tiempo tras John Harbaugh que llevaba 18 años y también salió de Baltimore Ravens la semana pasada.

Tomlin tiene la marca en la NFL de ninguna temporada con marca perdedora, solo en tres campañas finalizó con .500 con récord de 8-8 en 2012, 2013 y 2019.

Logró con Pittsburgh Steelers el título del Super Bowl XLIII ante Arizona Cardinals en 2009, así como ocho títulos de la División Norte de la Conferencia Americana y dos títulos de conferencia; perdió el Super Bowl XLV en 2011 ante Green Bay Packers.

Apenas hace unas semanas, Tomlin consiguó su victoria 200 en su carrera como entrenador en jefe. En total suma 201 en su historial al contar las 193 de temporada regular y las 8 en NFL Playoffs.

Steelers se consolidó como un franquicia competitiva con Tomlin, pero desde 2016 no ganaron un partido de postemporada y terminó con marca de 8-12 en este tipo de partidos en camino al Vince Lombardi.

Con la salida de Mike Tomlin, Andy Reid de Kansas City Chiefs queda como el head coach con más tiempo en un equipo de NFL con 13 años desde que arribó en 2013.