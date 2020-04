Los 5 rumores más fuertes de cara al Draft 2020 de la NFL

Estos son los rumores que están sonando más fuerte de cara al evento del jueves que, sin desalentar a aquellos que quieren ver las aguas agitarse, los gerentes generales han adelantado que las extraordinarias condiciones del Draft 2020, que será llevado a cabo remotamente y por videoconferencia, inhibirán el número canjes que puedan suscitarse, mas no quiere decir que no vaya a haber uno solo.

Aunque desde las entrañas de la oficina de los Cleveland Browns han insistido que los rumores de un posible canje que involucre al estelar receptor Odell Beckham Jr. , reiteran hasta el cansancio, son falsos, la actitud, las palabras y los mensajes encriptados que envío en los pasados meses el exreceptor de los New York Giants no pueden ser pasados por alto.

El que los Pittsburgh Steelers no tengan una selección de primera ronda para el Draft es preocupante para el head coach Mike Tomlin, pues la campaña de 2019 fue complicada por no tener sano a Ben Roethlisberger y aunque por momentos Mason Rudolph hizo un trabajo decente, no le alcanzó para mucho a este equipo. La temporada pasada los Steelers usaron su selección de primera ronda con los Miami Dolphins para llevar a Minkah Fitzpatrick y reforzar la defensiva secundaria, incluso llegando al Pro Bowl, y es por ello que en virtud de los hechos, Pittsburgh podría mover sus piezas para tener presencia en la primera ronda y no sería sorpresa verlos saltar en el tablero a costa de un canje.