NFL ¡Jerry Jones quiere ser el dueño de la NFL con más Super Bowls ganados! El propietario de Dallas Cowboys declaró que tiene como objetivo retirarse con más victorias en Súper Domingo, le faltan tres.

El dueño de Dallas Cowboys, Jerry Jones, tiene claro su objetivo antes de retirarse. Ser el propietario de una escuadra de la NFL con más títulos, actualmente tiene tres y le faltan otros tres para alcanzar a Robert Kraft, propietario de New England Patriots.

El principal problema de los Vaqueros es que tienen 30 años sin llegar a un Super Bowl y en la reciente temporada terminó con marca perdedora de 7-9-1 en la primera temporada d el coach Brian Schottenheimer.

En conferencia de prensa al finalizar la temporada de los Cowboys, Jerry Jones, declaró que ese es el objetivo que tiene pendiente como propietario de su franquicia. “Retirarme de la NFL como el propietario con más Super Bowls ganados, me faltan tres para llegar a seis así que tengo mucho trabajo por hacer”, destacó Jones.

La temporada baja de los Cowboys será interesante porque debe firmar a jugadores como el receptor George Pickens y el corredor Javonte Williams, piezas claves en el ataque de Dallas.

Los Vaqueros tienen dos selecciones de primera ronda en el próximo draft, (la número 12 y la que le dieron los Green Bay Packers, por el cambio de Micah Parsons).

Hace un par de días el equipo le dio las gracias a su coordinador defensivo, Matt Eberflus, al ser la defensiva que más puntos aceptó en toda la historia del equipo, con 511.