Dallas llegó al tradicional encuentro del Thanksgiving day motivado por doblegar al actual campeón de la NFL, Philadelphia Eagles. Cuatro días después enfrentaba al otro equipo que llegó al Super Bowl y le repitió la dosis en un partidazo, que por momentos la balanza se inclinaba por el visitante y en otras por el local.

Ambos equipos tuvieron la oportunidad de ganar, pero al final Dallas y su explosiva ofensiva marcaron el rumbo del cotejo 31-28 a favor de los Cowboys. De nueva cuenta, l os Vaqueros definen un triunfo por tres puntos, por segunda semana consecutiva.

A diferencia del partido ante Filadelfia, l os Cowboys le jugaron tú a tú a Patrick Mahomes y los Chiefs. Dallas aprovechando su ataque explosivo y Kansas guiados de la mano de Mahomes.

Dak Prescott supo sobreponerse a una intercepción al inicio del partido y al final sumó dos pases de touchdown, para 320 yardas.

Mahomes, a pesar de cuatro envíos a las diagonales, perdió el partido, ya que su defensiva no supo contener la ofensiva texana.

Mención especial para los receptores de los Cowboys, CeeDee Lamb, George Pickens y KaVontae Turpin. Con el resultado Kansas City se pone con marca de 6-6 y Dallas se queda con 6-5-1.