NFL Diego Pavia firma con Baltimore Ravens tras no ser seleccionado en el Draft El quarterback de padre mexicano fue finalista al Trofeo Heisman y tuvo una gran temporada con Commodores de Vanderbilt.

Video Diego Pavia firma por tres años con Baltimore Ravens tras no ser seleccionado en el Draft

Diego Pavia firmó por tres años con Baltimore Ravens luego de no ser seleccionado en el Draft de la NFL .

El quarterback que nació en Alburquerque, Nuevo México, de padre mexicano y madre española, fue el primer finalista al Trofeo Heisman, quedó segundo en la votación, en no ser seleccionado desde el 2014.

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Y es que despertaron dudas sus 24 años edad, su baja estatura (1.78) para un mariscal de campo y su actitud fuera del campo.

De ejemplo de esto último está su reacción luego de que Fernando Mendoza ganó el citado galardón estudiantil. Publicó en Instagram: "Que se jodan todos los votantes" y acompañó el mensaje con emojis con los dedos abajo desaprobando la elección.

Tras no ser seleccionado en el Draft, los propios Ravens lo habían invitado a un minicampamento para novatos, pero llegará a él firmado al igual que Joe Fagnano, que juega en la misma posición y serán observados en las mismas circunstancias.

Pavia que lo mismo lanza que corre, llevó a Commodores de Vanderbilt a su primera campaña en la historia con 10 triunfos por solo tres derrotas. Lanzó para 29 pases de anotación y corrió para otras 10.

Además, fue parte del primer equipo All-American, además de Jugador Ofensivo del Año de la SEC y se llevó el premio Johnny Unitas Golden Arm como el mejor quarterback. Todo en su último año en el futbol americano colegial.

Ravens no utilizó ninguna de sus 11 selecciones del pasado Draft para reforzar la posición de quarterback.

No hay ninguna garantía de que se quedé con el equipo, pese a la firma, pero podrá luchar por el puesto de tercer mariscal de campo, Lamar Jackson y Tyler Huntley son los primeros, de la institución con Fagnano en igualdad de condiciones.