NFL Josh Mauro, exjugador de la NFL, murió por sobredosis accidental a los 35 años De acuerdo con el reporte oficial, la causa fue una intoxicación combinada por fentanilo, cocaína y alcohol.

Por: José Moreno Síguenos en Google

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El exjugador de la NFL, Josh Mauro, falleció a los 35 años debido a una sobredosis accidental, de acuerdo con el reporte oficial del médico forense del condado de Maricopa, en Arizona.

La noticia generó impacto dentro de la liga, ya que recién se había retirado de la NFL en 2021. Su muerte ocurrió el pasado 23 de abril. En los días siguientes, su familia difundió un mensaje en redes sociales donde agradeció las muestras de apoyo y pidió privacidad para atravesar el duelo.

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¿Cuál fue la causa de muerte de Josh Mauro?

Las autoridades informaron que la causa de muerte fue una intoxicación combinada por fentanilo, cocaína y alcohol. Tras conocerse esta información, diferentes equipos, excompañeros y aficionados compartieron mensajes de despedida recordando su entrega dentro del campo.

¿Cómo fue la carrera de Josh Mauro en la NFL?

Mauro construyó una carrera de ocho temporadas en la NFL tras llegar como jugador no seleccionado en el Draft de 2014 luego de su etapa colegial con Stanford.

Aunque tuvo un camino complicado al inicio, logró consolidarse como un elemento recurrente en varias defensivas de la liga. Nunca fue un jugador estrella, pero destacó por su paso con los Arizona Cardinals entre 2014 y 2017.

A lo largo de su trayectoria vistió otros jerseys como los de los New York Giants, Las Vegas Raiders y Jacksonville Jaguars. Cerró su carrera con 130 tackleadas y cinco capturas en 80 partidos dentro de la NFL.

El caso también vuelve a encender las alertas sobre la crisis del fentanilo en Estados Unidos, una problemática que ha golpeado distintos ámbitos, incluido el deporte profesional.