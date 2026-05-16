NFL Aaron Rodgers regresará con Steelers para la temporada 2026 de la NFL El mariscal de campo de 42 años apunta a reportar con el equipo justo antes del inicio de las actividades organizadas.

Por: José Moreno Síguenos en Google

Video Aaron Rodgers regresará con Steelers para la temporada 2026 de la NFL

Aaron Rodgers continuará una temporada más en la NFL luego de llegar a un acuerdo para regresar con los Pittsburgh Steelers para la campaña 2026. El veterano quarterback firmó por un año después de semanas marcadas por rumores sobre un posible retiro.

El regreso de Rodgers también significará el reencuentro con Mike McCarthy, nuevo head coach de Pittsburgh. Ambos coincidieron durante 13 temporadas con los Green Bay Packers, etapa en la que conquistaron el Super Bowl XLV y se consolidaron como una de las duplas más exitosas de la liga.

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¿Qué pudo impulsar a Aaron Rodgers a regresar con Steelers?

La continuidad del quarterback no estaba asegurada, especialmente tras la salida de Mike Tomlin como entrenador en jefe. Sin embargo, la llegada de McCarthy habría sido clave para convencer al veterano de disputar su temporada número 22 dentro de la NFL.

Aunque Rodgers ya no domina la liga como en sus mejores años, los Steelers consideran que sigue siendo la mejor opción disponible para competir de inmediato. Durante la campaña 2025 lanzó para 3 mil 322 yardas y 24 touchdowns en 16 partidos.

Ahora, Pittsburgh apostará a la experiencia de Rodgers y a la histórica conexión con McCarthy para intentar terminar con la larga sequía de victorias del equipo en postemporada y volver a pelear por el Super Bowl.