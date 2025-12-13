mas deportes Fernando Mendoza, de raíces cubanas, se lleva Trofeo Heisman 2025 El quarterback de Indiana Hoosiers tuvo palabras de agradecimiento para sus abuelos en español.

Por: TUDN

Video Fernando Mendoza, de raíces cubanas, gana el Trofeo Heisman 2025

Fernando Mendoza, quarterback de Indiana Hoosiers y con raíces cubanas, ganó la noche de este sábado el Trofeo Heisman 2025.

Mendoza superó en la votación a Diego Pavia de los Vanderbilt Commodores y Julian Sayin de los Ohio State Buckeyes, también mariscales de campo, así como a Jeremiyah Love, corredor de Notre Dame Fighting Irish.

PUBLICIDAD

El chico de 22 años logró varios hitos esta noche. Estuvo en el 95.16 por ciento de las boletos con lo que empató con M arcos Mariota en el segundo sitio de porcentaje más alto de toda la historia del galardón.

También recibió el 84.66 por cineto de los puntos posibles, el séptimo más alto de todos los tiempos.

El quarterback de Indiana lideró a su equipo durante la temporada para terminar invictos y líderes en la NCAA. Lanzó para 2, 980 yardas, dio 33 pases de anotación y solo tuvo seis intercepciones.

Nacido en Miami, Florida, Mendoza está orgulloso de sus raíces cubanas que ha dicho le enseñaron el valor de la perseverancia y el trabajo duro en el día a día.

También ha hablado sobre su admiración de la tradición cubana en otros deportes y busca inspirar a la población de la isla a jugar futbol americano.

En su discurso como ganador del Trofeo Heisman 2025, Fernando tuvo unas palabras en español para sus abuelos que han causado un profundo impacto en la comunidad latina del país.

"Y a mis abuelos, por el amor y sacrificio de mis padres, y abuelos. Los quiero mucho. De todo mi corazón, les doy las gracias", aseguró.