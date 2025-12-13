    mas deportes

    Fernando Mendoza, de raíces cubanas, se lleva Trofeo Heisman 2025

    El quarterback de Indiana Hoosiers tuvo palabras de agradecimiento para sus abuelos en español.

    Por:
    TUDN
    Video Fernando Mendoza, de raíces cubanas, gana el Trofeo Heisman 2025

    Fernando Mendoza, quarterback de Indiana Hoosiers y con raíces cubanas, ganó la noche de este sábado el Trofeo Heisman 2025.

    Mendoza superó en la votación a Diego Pavia de los Vanderbilt Commodores y Julian Sayin de los Ohio State Buckeyes, también mariscales de campo, así como a Jeremiyah Love, corredor de Notre Dame Fighting Irish.

    PUBLICIDAD

    Más sobre Futbol Americano

    ¡De miedo! Jugador apuñala a dos compañeros antes del partido
    1:18

    ¡De miedo! Jugador apuñala a dos compañeros antes del partido

    Más Deportes
    Diana Flores; una gran líder en la selección mexicana de flag football
    2 mins

    Diana Flores; una gran líder en la selección mexicana de flag football

    Más Deportes
    Diana Flores: Latinos que brillan en el deporte
    2:50

    Diana Flores: Latinos que brillan en el deporte

    Más Deportes
    Galgos de Tijuana fichan a exreceptor de los Cowboys
    1 mins

    Galgos de Tijuana fichan a exreceptor de los Cowboys

    Más Deportes
    NFL Fantasy rankings, Semana 6: mejores y peores de los partidos de hoy
    3 mins

    NFL Fantasy rankings, Semana 6: mejores y peores de los partidos de hoy

    Más Deportes
    Tiroteo en Toledo, Ohio siembra pánico en partido de futbol americano
    1 mins

    Tiroteo en Toledo, Ohio siembra pánico en partido de futbol americano

    Más Deportes
    ¡Dramático! Dane Jackson salió en ambulancia en el triunfo de Bills ante Titans
    1 mins

    ¡Dramático! Dane Jackson salió en ambulancia en el triunfo de Bills ante Titans

    Más Deportes
    Russell Wilson se llevó una derrota en su regreso a Seattle con Denver
    2 mins

    Russell Wilson se llevó una derrota en su regreso a Seattle con Denver

    Más Deportes
    ¡Esto serán los juegos más esperados de la temporada 2022 en la NFL!
    3 mins

    ¡Esto serán los juegos más esperados de la temporada 2022 en la NFL!

    Más Deportes
    Kaepernick sobre volver a la NFL: "Puedo ayudar a hacer un mejor equipo"
    1 mins

    Kaepernick sobre volver a la NFL: "Puedo ayudar a hacer un mejor equipo"

    Más Deportes

    El chico de 22 años logró varios hitos esta noche. Estuvo en el 95.16 por ciento de las boletos con lo que empató con M arcos Mariota en el segundo sitio de porcentaje más alto de toda la historia del galardón.

    También recibió el 84.66 por cineto de los puntos posibles, el séptimo más alto de todos los tiempos.

    El quarterback de Indiana lideró a su equipo durante la temporada para terminar invictos y líderes en la NCAA. Lanzó para 2, 980 yardas, dio 33 pases de anotación y solo tuvo seis intercepciones.

    Nacido en Miami, Florida, Mendoza está orgulloso de sus raíces cubanas que ha dicho le enseñaron el valor de la perseverancia y el trabajo duro en el día a día.

    También ha hablado sobre su admiración de la tradición cubana en otros deportes y busca inspirar a la población de la isla a jugar futbol americano.

    En su discurso como ganador del Trofeo Heisman 2025, Fernando tuvo unas palabras en español para sus abuelos que han causado un profundo impacto en la comunidad latina del país.

    "Y a mis abuelos, por el amor y sacrificio de mis padres, y abuelos. Los quiero mucho. De todo mi corazón, les doy las gracias", aseguró.

    Video La NFL apoya a Toluca para la final de Liga MX ante Tigres

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    Oríllese a la orilla
    Gratis
    Mirreyes contra Godínez: Un especial de Navidad
    Cómplices
    Gratis
    El extraño retorno de Diana Salazar
    Gratis
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX