NFL Calendario de la NFL temporada 2026: mira los 15 juegos imperibles La NFL confirmó su calendario 2026 con grandes duelos y fechas clave. Apunta cuáles son lo que no te debes perder.



Por: José Moreno Síguenos en Google

Video NFL revela calendario 2026 con revancha de Super Bowl y juegos navideños

La NFL reveló oficialmente el calendario de la temporada 2026, una campaña que promete estar cargada de partidos estelares, nuevas sedes internacionales y varias fechas históricas rumbo al Super Bowl LXI.

La temporada regular arrancará el miércoles 9 de septiembre con el duelo entre New England ante Seattle, que marcará la revancha de lo que ocurrió en el reciente Super Bowl LX.

PUBLICIDAD

¿Qué partidos estelares habrá en la Semana 1 de la NFL?

En la Semana 1 también destacan el primer Monday Night Football, donde los Kansas City Chiefs recibirán a los Denver Broncos. Además, el Sunday Night Football tendrá el choque entre los Dallas Cowboys y los New York Giants en el MetLife Stadium.

Otra de las novedades será la incorporación del primer juego en la víspera del Día de Acción de Gracias. El miércoles 25 de noviembre, Rams enfrentará a Packers. Ya para el tradicional Thanksgiving Day, los Detroit Lions abrirán la jornada ante los Chicago Bears, mientras que Philadelphia visitará a Dallas, para cerrar con el choque entre Chiefs en Bills.

En las fiestas navideñas también se programaron duelos. El 24 de diciemmbre se disputará el Houston ante Philadelphia y para el 25 de diciembre hay tres encuentos, Packers vs. Bears, Bills vs. Broncos y Rams vs. Seahawks.

Todo el camino culminará el 14 de febrero de 2027 con el Super Bowl LXI, que se celebrará en el SoFi Stadium de Inglewood, California.

Por lo pronto te traemos los 15 juegos imperdibles de la temporada para que no lo olvides y apartes ese día.

Patriots en Seahawks

Semana 1 Fecha 9/9/26 Hora 16:20

Steelers en Patriots

Semana 2 Fecha 20/9/26 Hora 11:00

Eagles en Bears

Semana 3 Fecha 28//9/26 Hora 18:15

Seahawks en Broncos

Semana 6 Fecha 15/10/26 Hora 18:15

PUBLICIDAD

Cowboys en Packers

Semana 6 Fecha 18/10/26 Hora 18:20

Ravens en Bills

Semana 8 Fecha 1/11/26 Hora 12:00

49ers en Cowboys

Semana 10 Fecha 15/12/26 Hora 15:25

Chiefs en Bills

Semana 12 Fecha 26/11/26 Hora 19:20

Seahawks en 49ers

Semana 12 Fecha 29/11/26 Hora 15:25

Steelers en Broncos

Semana 12 Fecha 27/11/26 Hora 14:00

Cowboys en Seahawks

Semana 13 Fecha 7/12/26 Hora 19:15

Bills en Packers

Semana 14 Fecha 13/12/26 Hora 19:20

Patriots en Chiefs

Semana 15 Fecha 21/12/26 Hora 15:25

49ers en Chiefs

Semana 16 Fecha 27/12/26 Hora 15:25

Eagles en 49ers

Semana 17 Fecha 3/1/27 Hora 19:20