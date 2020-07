NFL prueba cascos con protección contra el coronavirus

Mientras las negociaciones del protocolo de seguridad entre la NFL y los jugadores no han terminado, no hay una orden de que se use la máscara, pero los médicos de la NFL piden que se utilice para proteger a los jugadores.

"Solo lo hemos tenido inconvenientes con unos pocos jugadores. Tenemos 2, 500 jugadores en la liga, pero me sorprendió que la claustrofobia aún no haya sido un problema", comentó Meyer.

"En mi segundo año en la liga pensé que sería genial, me puse una visera en mi casco", dijo Watt a ProFootballTalk. "Lo tuve durante unos tres períodos de práctica y dije: ‘Quítate esta tontería, me moriré aquí’, entonces, ¿vas a poner algo en mi boca?. Si eso se hace obligatorio, no creo que me vean en el campo".