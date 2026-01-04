NFL La NFL baja el telón de su temporada regular con drama y contundencia Jacksonville brilló, Carolina avanzó de forma indirecta y Myles Garrett hizo historia en la Semana 18 de la temporada 2025.

Video ¡Increíble! Brady revela que su perro es un clon

La temporada regular 2025 de la NFL llegó a su fin este domingo con una jornada decisiva que terminó de definir campeones divisionales, clasificados a los playoffs y eliminados, en una Semana 18 cargada de contrastes, récords individuales y cierres contundentes.

En la Conferencia Americana, los Jacksonville Jaguars firmaron el resultado más dominante del día al aplastar 41-7 a los Tennessee Titans, triunfo con el que aseguraron el título de la División Sur de la AFC y su boleto a la postemporada. Jacksonville cerró la campaña con ocho victorias consecutivas y marca de 13-4, confirmándose como uno de los equipos más sólidos rumbo a los playoffs. Trevor Lawrence comandó la ofensiva con 255 yardas aéreas y tres pases de anotación. Tennessee, en cambio, terminó con récord de 3-13 y en el fondo del sector.

Video ¡Tom Brady asegura que tiene facultades para regresar a la NFL!

En el otro duelo divisional, los Houston Texans vencieron 38-30 a los Indianapolis Colts con un gol de campo en su última ofensiva. Pese al espectáculo ofensivo, ambos equipos quedaron eliminados de la contienda por la postemporada.

Video Donald Trump recibe escandaloso abucheo en partido de la NFL

En la Conferencia Nacional, los Atlanta Falcons superaron 19-17 a los New Orleans Saints en un resultado que, de manera indirecta, coronó a los Carolina Panthers como campeones del Sur de la NFC, pese a su derrota del sábado por 16-14 ante los Tampa Bay Buccaneers. Panthers avanzaron a playoffs, mientras que Buccaneers, Falcons y Saints quedaron fuera.

Video ¡Antonio Brown es extraditado a los Estados Unidos para enfrentar juicio!



La jornada también dejó un nuevo récord histórico. Myles Garrett, de los Cleveland Browns, alcanzó 23 capturas de quarterback en la victoria 20-18 sobre los Cincinnati Bengals, superando la marca de 22.5 que compartían T.J. Watt y el miembro del Salón de la Fama, Michael Strahan.

PUBLICIDAD



En otros resultados, los Minnesota Vikings, ya eliminados, derrotaron 16-3 a los Green Bay Packers, quienes aun así ingresaron a los playoffs como el séptimo clasificado de la NFC. Los New York Giants cerraron su campaña con una victoria 34-17 sobre los Dallas Cowboys, duelo entre dos equipos que no lograron avanzar a la postemporada.

La semana 18 se completará más tarde con enfrentamientos clave como Bills-Jets, Bears-Lions, Broncos-Chargers, Raiders-Chiefs, Cardinals-Rams, Patriots-Dolphins, Eagles-Commanders y Steelers-Ravens.